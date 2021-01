La fiscalía del TS ha resuelto por enésima vez que la sentencia es firme, arguyendo además que el indulto es una consecuencia política y no legal, en este caso de las prácticas marrulleras de Sánchez/Iglesias. La sentencia no es vinculante. Les indultarán. El presidente se jacta de dirigir una de las mejores democracias del mundo mientras se dedica a trocearla según sus vaivenes. A Sánchez solo le gusta el poder, de ahí que se dedique a repartir un pedazo sustancial de los fondos europeos entre los miembros del Ibex 35, el primer colectivo que le sostendrá en el Gobierno hasta noviembre de 2023. Sánchez tampoco acaba de comprender que la mayoría de los españoles acabarán identificándole con lo que es, un nuevo Fernando VII que alaba su gestión en los medios sin comparecer en sede parlamentaria, antes de cargársela con los hijos de San Luis, los podemitas. El agente extranjero a la socialdemocracia, Podemos, y el PSOE radicalizado, se retroalimentan. Sánchez y su partido se quedarán huérfanos, bajando en las encuestas junto con Podemos. Sánchez e Iglesias comparten pegamento ideológico. Lo demuestran las muchas informaciones aparecidas en los rotativos. Al parecer, en el culebrón del rey emérito, Sánchez le pidió al jefe del Estado que tomase la decisión que se le antojase, añadiendo que las consecuencias las apecharía no el Gobierno, sino la Casa Real. En Román Paladín fue dejar a D. Felipe VI a los pies de los caballos. De todos modos, Sánchez, que ha hecho de la mentira arte en política, se empeña en defender a la Corona. Será porque no le queda otra siendo presidente, lo poco que dure, hasta las próximas selecciones. Lo echarán por no amar a España, por alentar las llamas de la polaridad parejo al PP, y en particular por las diferentes crisis en las que, palmario, carece de sentido de estado y de orden institucional. En resumidas cuentas, su presidencia hace gala de inutilidad.

Sánchez ha traicionado a Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, a su legado de 140 años de historia, y a la memoria del PSOE en la lucha cívica contra los totalitarismos franquista y etarra. Sánchez ha perdido el derecho de arrogarse la historia del socialismo.

El conflicto se personará cuando ERC plantee lo que ha prometido: “Abrir una vía de diálogo para la autodeterminación”. Entonces averiguaremos hasta que punto Sánchez será capaz de vulnerar la Constitución.