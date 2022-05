Erdogan insiste en su veto a la entrada en la OTAN de Suecia y Finlandia: "No son honestos ni sinceros"

Anadolu Agency via Getty Images

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan , ha insistido este domingo en que, mientras siga al frente del país, no permitirá que Suecia ni Finlandia se adhieran a la OTAN al constatar, según sus palabras, que ninguno de los dos países es “honesto” en sus promesas para cortar vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las milicias kurdas de las Unidades de Protección Popular (YPG), consideradas por Ankara como organizaciones terroristas.

“Mientras Tayyip Erdogan siga siendo jefe del Estado turco, no puedo decir ‘sí’ a la entrada en la OTAN de países que respaldan el terrorismo”, ha asegurado este domingo en entrevista con el diario Hurriyet.

Sin embargo, los esfuerzos de Suecia y Finlandia para convencer al mandatario de que no mantienen relación con estos grupos no parecen haber fructificado. Tras indicar que las conversaciones de los últimos días no han ocurrido “al nivel deseado”, ha vuelto a denunciar protecciones concedidas por estos países a kurdos buscados por el Gobierno turco. “Los terroristas caminan por las calles de Estocolmo mientras Suecia les protege con su propia policía”, ha aseverado.