"Eres muy simple": una concursante de 'OT 18', criticada tras 'quejarse' de la Sanidad Pública

Never forget: esta foto pre-quirófano, y menos aún cuando Alfonso llegó al hospital y me dijo que seguro que mi apendicitis había sido por el cilantro del sancocho que me cocinó la noche anterior 😂😂 pic.twitter.com/BE78dC79u7

“No me lo había planteado hasta que llegué allí, y cuando llegué me dijo una enfermera: ‘¿Te la puedo arrancar, no? Seguro que se va con acetona?’ Y yo dije ’esta uña no se arranca, ni se va con acetona necesitas a una persona que la lime un buen rato y haga un montón de movidas para quitarla”, dice la madrileña en el vídeo en el que pone numerosos gestos de incredulidad.

“Cortámela con un cuchillo, por ejemplo, pero no se puede arrancar, lo siento en lo más profundo de mi corazón. Si me arrancas la uña, me arrancas mi uña y eso no me haría ninguna gracia, sinceramente’. Así que al final me engancharon la cosa que me tenían que enganchar en el dedo gordo del pie”, concluye diciendo en las imágenes.

El vídeo y, especialmente el tono utilizado hacia el personal sanitario, ha desatado multitud de críticas hacia la joven, ya que la medida de medir la concentración de oxígeno en sangre es básico en cualquier intervención quirúrgica.