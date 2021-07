¿Eres tú, Brad Pitt?

Matt Winkelmeyer via Getty Images

Hay, al menos, dos Brad Pitt en el mundo. Uno es el oscarizado actor (57 años) y el otro es su imitador, Nathan Meads, con un parecido asombroso al protagonista de Seven. El hombre de 35 años desvela en New York Post que tener uno de los físicos más envidiados de Hollywood no es garantía de nada.