El cambio climático es una urgencia mundial y adoptar hábitos de vida sostenibles es más importante que nunca. Pero, además de reciclar, consumir menos y reducir drásticamente las emisiones de CO2, ¿qué podemos hacer nosotros?

La inversión en movilidad sostenible tiene que convertirse en tendencia. Y no, no se trata sólo de comprarse un coche eléctrico, también podemos destinar nuestros ahorros —pocos o muchos— en el desarrollo de una industria y una tecnología que no ha hecho más que despegar.

¿Nunca te lo habías planteado? Pues existe la posibilidad de construir un futuro mejor para todos si invertimos en lo que creemos, si dotamos de recursos a sectores que realmente nos importan y además contamos con el acompañamiento necesario.

BBVA invita a reflexionar a los pequeños inversores sobre esta posibilidad y les ayuda a analizar el contexto en el que avanza la movilidad sostenible. La conversación entre dos expertos —uno es inversión y otro en movilidad sostenible— arroja luz sobre los problemas y desafíos a los que se enfrenta este sector.

¡Haz este test para saber si eres un buen candidato a invertir en movilidad sostenible !