Un hijo de Trump llama "animales" a los manifestantes del movimiento 'Black Lives Matter'

Pese a que Oklahoma está viviendo un pico de contagios por coronavirus y que Tulsa marcó récord de infectados este sábado, el presidente de EEUU, Donald Trump, decidió desoír los consejos de su Gobierno y celebrar un mitin con 19.000 personas en un recinto cerrado.

En él intervino su hijo, Eric Trump, que protagonizó el acto con sus polémicas palabras sobre los manifestantes del movimiento Black Lives Matter, que protestan por la brutalidad policial y contra el racismo.

Trump hijo tildó de “animales” a los manifestantes:

“Cuando ves el sinsentido en la televisión, cuando ves a esos animales tomando literalmente nuestras ciudades, quemando nuestras iglesias, esto no es América. Esto no es lo que los americanos hacen. ¿Sabéis qué? Ellos representan una pequeña fracción de nuestra sociedad porque, ¿sabéis qué? Tenemos el mejor pueblo del mundo en este país y a la mayoría no le gusta ese tipo de comportamiento”.