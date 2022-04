Éric Zemmour: una campaña que termina en caricatura

Viernes 10 de diciembre de 2021, París, octavo distrito. Unos cincuenta periodistas fueron invitados a la sede de Reconquista con la promesa de conversar con Éric Zemmour. Durante casi una hora, fueron sus lugartenientes quienes se encargaron de atender a la prensa, que accedió a cubrir un acto político de una campaña a la que le costaba despegar, marcada por un contexto sanitario aún complicado.

La variante Omicron preocupaba, pero ningún miembro del personal llevaba mascarilla. Era el momento del entusiasmo. El polémico Zemmour, más a la derecha que Le Pen, se acercaba al 15% en los sondeos y estaba a punto de obtener el apoyo del antiguo número 2 del partido republicano, Guillaume Peltier. No se trataba solo de Francia, sino también de las demás personas en el mundo que están en el mismo barco. “Soy una mezcla entre Agrupación Nacional [Le Pen] y Los Republicanos [Valérie Pécresse]. Por eso estaré en la segunda vuelta”, afirmó ese día, seguro de sí mismo. El domingo 10 de abril, con cerca del 7% de los votos, el experiodista ha quedado en cuarto lugar, muy por detrás de Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon.

“He cometido errores y los asumo todos. Asumo toda la responsabilidad”, declaró Eric Zemmour el domingo por la noche, antes de pedir a sus votantes que voten a Marine Le Pen en la segunda vuelta, a pesar de las duras críticas que ha dirigido contra ella durante toda la campaña.

En menos de cinco meses, su potencial para alcanzar la presidencia se ha derretido como nieve bajo el sol. Pese a un comienzo fuerte, Éric Zemmour no ha dejado de perder puntos desde febrero. Esta trayectoria de “montaña rusa” se debe en parte a la guerra de Ucrania y a las arriesgadas predicciones que hizo sobre Vladimir Putin, a quien consideró “atacado” por Kiev. Pero esta no es la única razón.

El candidato nacionalista no consiguió atraer a pesos pesados de Los Republicanos más allá de Guillaume Peltier, que ya tenía un pasado en la extrema derecha, bien en el Movimiento Por Francia de Philippe de Villiers o en el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. Y los casos de transfuguismo procedentes de la Agrupación Nacional, de Gilbert Collard a Stéphane Ravier pasando por Nicolas Bay o Marion Maréchal, no hicieron mella en su competidora por el voto de la extrema derecha, que no tuvo ningún problema en relegar estas deserciones al cajón de las traiciones interesadas.

“Seamos serios, ¿quién conoce a Jérôme Rivière o a Stéphane Ravier, aparte de los militantes y los periodistas?”, ironizó Philippe Olivier, asesor de Le Pen, en un momento en el que Zemmour sacaba pecho por sus “conquistas”.

Ante el estancamiento de su candidatura, Éric Zemmour trató entonces de repetir la receta que le había permitido romper el techo de las encuestas en otoño: martillear con el tema de identidad para imponer la inmigración en el debate. El objetivo: “demostrar que es el único candidato de la derecha en esta campaña”, aseguró su entorno. El candidato de Reconquista tuvo su oportunidad: su debate con la candidata de Los Republicanos: Valérie Pécresse.

“Hay bastantes votos que recoger de Valérie Pécresse. Creemos que terminará muy abajo”, declaró antes de las elecciones Stanislas Rigault, presidente de Generación Z, una plataforma de jóvenes que apoyan a Zemmour. “No es un gran problema, no tiene espacio, se acabó para ella”, confirmó un votante de Le Pen. Los intercambios se convirtieron en una batalla y volvieron a reflejar la verdadera imagen de Éric Zemmour, que se siente más cómodo mostrándose como un bufón mediático que como un jefe de Estado capaz de tomar las riendas de una nación.