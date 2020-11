Ernesto Ekaizer reaparece tras salir del coma por coronavirus: "Tu mirada era la mirada de la muerte"

Ernesto Ekaizer, conocido periodista y asiduo a multitud de tertulias políticas, ha reaparecido este lunes en el programa de TVE Las Cosas claras para contar su experiencia después de estar en coma por el coronavirus.

El escritor argentino, de 71 años, ya explicó hace más de un mes lo mal que lo ha pasado a causa del virus, que contrajo el pasado 19 de septiembre. “La neumonía bilateral arrasó mis pulmones”, aseguró en Twitter.

Ahora, y todavía desde el hospital, ha dicho en TVE que “en un abrir y cerrar de ojos te das cuenta de que sales del mundo, se acaba todo”. “Yo me hice las pruebas el 22 o 23, me dio positivo. Estuve cuatro horas en la Jiménez Díaz, me dejaron salir”, ha asegurado antes de apuntar que unos días después su situación se agravó y los médicos vieron que tenía “50 o 60 litros de oxígeno por minuto”.