Errejón anuncia que votará a favor del plan de choque del Gobierno aunque ve "insuficiente" el decreto

En una entrevista en el programa El Objetivo de La Sexta , el diputado ha explicado que no se puede bonificar el coste de la gasolina de forma “permanente” y “sin alternativas” al transporte y ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez , que explique “quién” pagará las medidas anticrisis para que no recaiga esta carga en la clase trabajadora.

Errejón también ha reclamado al Ejecutivo “coger el toro por los cuernos” e intervenir ya el mercado de la energía porque, según ha explicado, “la crisis energética no ha empezado con la guerra” en Ucrania ni acabará tras finalizar la invasión rusa.

“Vamos a votar que sí, no lo hemos anunciado hoy pero vamos a votar que sí”, ha anunciado Errejón. “El decreto es insuficiente y le falta la otra pata. Además tiene medidas coyunturales que no deberían ser para siempre. No se puede estar permanentemente bonificando las gasolinas sin dar alternativas de transporte público, sin fomentar energías más limpias”, ha remarcado.