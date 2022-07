Errejón arrasa en 42 segundos: recuerda qué hicieron PP y Vox tras esta frase de Sánchez

Ha explicado Errejón que después de esas palabras no hubo “ni polarización, ni izquierdas ni derechas, ni insultos”: “De pronto anuncia un impuesto para proteger a quienes más lo necesitan y las bancadas de la derecha, como si su sueldo se lo pagaran los bancos y las eléctricas y no el pueblo español, corren inmediatamente a decir que es una medida que no tiene ningún sentido”.