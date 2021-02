Errejón contraataca a Vox al darse cuenta de un detalle en los apellidos de sus diputados

“Vimos los nombres y dije... esto hay que mirarlo. Pedí que entrasen en la página web para que me descargasen el documento. Perdonad mi pronunciación para decir algún nombre, empiezo por el principio, no voy a decir nombres completos. Apellido primero Aboud, Allí, Amir, Abanaisati...”, comenzó a enumerar.

“No es solo racismo. Ustedes no odian a los de fuera. Ustedes odian a los pobres. Ustedes llegaron a leer apellidos en un mitin en campaña electoral los apellidos de la gente que recibía ayudas sociales para demostrar que venían de fuera”, ha reprochado Errejón.

Este miércoles, Errejón ha contraatacado recordando los apellidos de algunos miembros de Vox: “Ustedes, eh. Los De Meer, los Smith, los Steegmann y los Kuijpers leyendo apellidos de gente para demostrar que vienen de fuera para recibir ayudas”.

“Yo nunca he sido de mirar los apellidos porque me parecen que no dicen nada, pero hay que tener cuajo”, ha subrayado el diputado.