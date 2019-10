Íñigo Errejón, candidato de Más País a las elecciones del próximo 10 de noviembre, ha sido entrevistado en el programa El Objetivo de LaSexta por Ana Pastor.

Tras la entrevista, Errejón ha contestado las preguntas de parte del público asistente al programa, entre ellas, la de una joven que ha querido saber por qué Más Madrid pasó a llamarse Más País y no “Más España”.

Errejón ha negado que se rehuyera el término España y ha afirmado que, “en realidad, Más País es Más España” pero que la fórmula que se quedó fue la que más gustaba.

Para ilustrar que no tiene reparos al término España, Errejón ha contado una anécdota que “nunca” había desvelado en televisión y que le sucedió en la puerta de su casa:

“Hubo una vez que estaba entrando en mi casa, buscando las llaves para entrar. Y se me acercó una familia que creo que no era de Madrid pero estaba paseando por Madrid. El padre, como con mala intención, supongo que no era votante ni simpatizante, me dijo: ‘¡Viva España!’. Y yo le dije, ‘claro, viva’. Pero usted, ¿qué se ha creído, que soy noruego? Claro”.