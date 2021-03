Errejón deja muy clara su opinión sobre lo ocurrido con Rocío Carrasco en Telecinco

La docuserie de Rocío Carrasco prometió impactar a los espectadores y así sucedió. Telecinco emitió este domingo la primera entrega y las redes sociales echaron humo desde el principio.

Fundamentalmente, cuando llegó una de las confesiones más relevantes de la protagonista. Carrasco contó lo que le decía Antonio David, su exmarido y padre de sus hijos: “Te los voy a quitar [a sus hijos], hija de puta, te van a odiar”.

“Ella [refiriéndose a Rocío Flores] tenía pasión por su madre, que soy yo, y arrebató a su hija el vínculo materno. Me ha quitado lo más importante que tengo en mi vida que son mis hijos y he tenido que hacer como que no los tengo aunque están vivos... Eso no se hace con una madre”, relató entre lágrimas.

Sus palabras incluso han llegado a personas del ámbito político. El líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha utilizado la vivencia de Carrasco para denunciar la violencia machista que hay en la sociedad actual y darle su apoyo.

“Rocío Carrasco denunció ayer la violencia machista. Un testimonio de maltrato que muchos pondrán en duda. Igual lo hicieron con Ana Orante. Igual que lo han hecho con tantas y tantas mujeres. Por eso es tan necesario el feminismo #YoSíTeCreo”, ha publicado el político madrileño.