Errejón: "Esta investidura es un disparate"

“Este es el modus operandi del PP, no se acabará hasta que estén en la oposición. Antes sus escándalos salían cuando llevaban ocho años en el Gobierno, pero ahora salen incluso antes de llegar”, ha denunciado, en alusión a los escándalos de Ayuso sobre el traspaso de un piso paterno y una serie de facturas de IBI sin pagar . “Ahora no necesitan estar cuatro años en el gobierno para que afloren conductas turbias, es que Díaz-Ayuso todavía no es presidenta y ya han salido tres informaciones”, ha enfatizado.

A su entender, los populares “temen que, si sueltan el Gobierno, lo que les esperan son los tribunales” y de ahí la cesión a Vox. “Creo que Vox y Ciudadanos se están haciendo cómplices del bucle de la corrupción en Madrid”, insiste.

A preguntas de Aimar Bretos, también ha reflexionado sobre la situación de bloqueo en el Ejecutivo nacional. Tras negar que su formación esté pensando en dar el salto nacional, ha lamentado que se haya instalado en la sociedad un clima de “descreimiento” que aleja a los ciudadanos de la política, “y con razón”. “Que no tengamos gobierno nacional está sembrando entre la gente progresista un clima de cinismo, de desgana”, ha insistido.

No entra a valorar si la culpa la tienen los socialistas o sus antiguos compañeros de Podemos. “Me interesa poco el reparto de culpas, pero todavía no he escuchado a nadie una sola razón de peso que tenga que ver con las razones de la gente y no de los partidos”, ha lamentado, azuzando a todas las partes a escuchar los “verdaderos” problemas del país. “A mí lo que me importa es que si hay mayoría en España para un gobierno progresista, haya un gobierno progresista”, remarca.