Errejón: "Llevamos a la Fiscalía la dimisión de la directora de Salud de Madrid"

Íñigo Errejón, diputado de Más País y alma mater de Más Madrid, ha anunciado que su formación llevará a la Fiscalía los hechos que rodean a la dimisión de la directora de Salud Pública de Madrid.

El que fuera diputado en la asamblea regional, ha explicado en LaSexta que “queremos conocer los motivos de la dimisión y nos preocupa que si los expertos se niegan a firmar un informe eso les lleva a dimitir”.

“Si una profesional dice que no firma que Madrid pase a fase 1 porque no sabe si está preparada, no sabemos por qué tiene que acabar dimitiendo y eso hace que nos preguntemos en manos de quién estamos”, explica Errejón.

Para el actual diputado en el Congreso, “después del escándalo de las pizzas, del ‘Ifemazo’ y los bocadillos de los calamares, del escándalo de las residencias de mayores, del desastre que es Gobierno regional... resulta que la experta a la que se consulta y se pide que firme el informe dice que no firma porque no se quiere responsabilizar”.

Por ello, remata que “como queremos saber por qué acaba dimitiendo y por qué se nombra a quien se nombra, lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía”.