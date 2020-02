Errejón rechaza que sea delito enaltecer el franquismo: "Un arma de doble filo"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha rechazado este martes la propuesta de reforma del Código Penal anunciada por el Gobierno para incluir como delito la apología y exaltación del franquismo, pues considera Errejón que cercenar la libertad de expresión es “un arma de doble filo”.

Errejón se ha pronunciado en estos términos a su entrada en la Junta de Portavoces en declaraciones a los periodistas en las que se ha referido al anuncio que hizo ayer la vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra, de que se reformaría el Código Penal.

“Muchas barbaridades que dicen los señoritos de Vox no me gustan y por eso no pediría prohibirles o ilegalizarles”, ha asegurado Errejón para acto seguido asegurar que “las restricciones al derecho a la libertad de expresión en el mejor de los casos se convierten en un boomerang”.

“En España nos merecemos un debate más serio y más sosegado sobre la libertad de expresión y esta especie de histeria por la cual cada uno quiere prohibir el derecho a la libertad de expresión de quien piensa diferente no nos va a llevar a ningún buen puerto, y lo digo para todos los casos”, ha dicho Errejón.

Y ha opinado que “los restos del franquismo se combaten mejor” con memoria y con acciones positivas que con restricciones a la libertad de expresión, ha asegurado Errejón.