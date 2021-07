Errejón no decepciona con el tuit que ha publicado tras marcar Suiza

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Europa Press News via Europa Press via Getty Images Imagen de archivo de Íñigo Errejón.

Las reacciones a ese gol suizo no se han hecho esperar. Entre ellas ha estado la de Errejón, que ha publicado un mensaje en su perfil de Twitter: “Gol de Suiza y en Génova saltando”.

La de Errejón no ha sido la primera opinión de un político que ha mandado un palo al PP aprovechando el partido entre España y Suiza.

Antes del encuentro, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, también ha escrito un polémico tuit. “Esta tarde hay partidazo de cuartos de final de la Eurocopa: España vs. PP. No me lo pierdo”, ha escrito.

Cuando se conoció el emparejamiento, Izquierda Unida también publicó un controvertido tuit, aunque esta vez tuvo como destinatario al rey emérito Juan Carlos I. “España-Suiza en cuartos de la Eurocopa. ¿Con quién irá el Emérito?”, escribió la cuenta oficial de la formación junto a una foto de Juan Carlos I.