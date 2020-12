Errejón defiende a su padre tras esta acusación realizada por 'El Mundo'

Íñigo Errejón, líder de Más País, ha respondido a través de un extenso hilo de Twitter a la información publicada hace unos días por el diario El Mundo en la que le acusaban de “colocar” a su padre, José Errejón, en el Consejo de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid.

Íñigo Errejón ficha a su padre para un Consejo asesor que influirá sobre el reparto de las ayudas de la UE en Madrid, decía el titular de El Mundo, que añadía lo siguiente en el subtítulo: “Más Madrid coloca a José Errejón Villacieros, administrador civil del Estado ya jubilado, como vocal para un órgano consultivo de la Asamblea regional”.

Una publicación que Errejón ha criticado porque, afirma, no se ajusta a la verdad.

Según explica en su hilo, su padre no cobrará por su desempeño en un organismo que es consultivo, que hace informes para la Comunidad de Madrid y que, afirma, ni siquiera influye en las ayudas de la UE a Madrid porque es el Gobierno regional el que “decide si hace caso, si no, o si ni siquiera lee”.

″¿Y quién está en el Gobierno de Madrid? PP y CS, que no parecen a priori muy influenciables por mi señor padre”, agrega.

Además, defiende que su padre, que está jubilado y ha sido funcionario de carrera como Administrador Civil del Estado con larga experiencia en puestos relacionados con la administración ambiental y asuntos europeos, no debería de retirarse de “cualquier colaboración pública o política acorde con las ideas que compartimos”.

“Hay que ser más estrictos en la vigilancia de privilegios o puertas giratorias de los poderosos, ocupen un escaño o un asiento en el consejo de administración de una gran empresa. Pero es absurdo pretender la muerte civil de un profesional porque su hijo sea diputado”, afirma Errejón.

El líder de Más País afirma que “nadie” de su familia “se ha beneficiado jamás” de su “visibilidad mediática” o de que “sea representante de la soberanía popular”. “Más bien, al contrario”, indica.

Errejón critica que El Mundo publicase como publicó esta información:

“Toda la información que aquí he contado ya la sabía EM, o la podría haber encontrado y contrastado su periodista en menos de 10 minutos de búsqueda sencilla en internet. Algo de eso me imagino que es el periodismo. Lo otro es pereza o militancia política no declarada. La “noticia” la conocieron antes otros medios de comunicación que no la vieron publicable. Imagino que algún partido rival la estaría ofreciendo -aunque era pública!- hasta dar con alguien para quien mereciese ser portada nacional nada menos que el día de otro escándalo del rey emérito. La “noticia” no pasó de ahí, pero facilitó un día de insultos en las redes y extiende esa sensación difusa de que “todos son iguales”.Y esto exculpa a los peores, claro”.