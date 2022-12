Errejón se moja en la polémica de Patricia Conde y 'MasterChef'

En los últimos días se han viralizado dos momentos del programa en los que la presentadora explicaba sus motivos por no haber luchado por ganar la final. “Es que no puedo con tanto estrés , y el calor, el sueño, el cansancio... y a Manu le hace ilusión la chaquetilla”, argumentó en una de las pruebas.

Así se lo repitió a los jueces cuando, de nuevo, le afearon que no lo diera todo para intentar ganar: “Tengo mucho sueño, estoy muy cansada de estos días. Me he sentido bloqueada y sobrepasada”.