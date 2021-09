Errejón reacciona de forma tajante a estas palabras de Jorge Javier Vázquez

Íñigo Errejón, diputado de Más País, ha escrito un claro mensaje en su cuenta de Twitter tras las palabras que ha pronunciado este martes Jorge Javier Vázquez en Sálvame sobre la brutal agresión homófoba a un joven en Madrid.

“Yo llegué a Madrid hace 25 años. Juro que jamás en aquel momento sentí miedo. Nunca. Para mí fue llegar a una ciudad donde imperaba la libertad, donde podía ser feliz, donde podía dar rienda suelta a mis sentimientos”, comenzó diciendo el presentador de Telecinco aprovechando su altavoz en televisión.

“Os quiero confesar algo y lo digo de todo corazón: creo que ese Madrid ya no existe. Creo que si ya no existe ese Madrid entiendo que también en muchísimos puntos de España esa sensación de libertad de está perdiendo. Empiezo a vivir intranquilo en esta ciudad. Por primera vez en mi vida no me siento seguro a la hora de salir por según qué sitios, a la hora que yo quiera ir”, añadió.

Para finalizar, Jorge Javier Vazquez pidió a los políticos que vayan a una y actúen frente a la violencia machista y homófoba: “Estamos ante un problema gravísimo que se tiene que parar ya. Todos los partidos políticos de este país sin excepción deben ponerse las pilas. Maltratan y matan a las mujeres, maltratan y matan a personas del colectivo LGTBI, no conozco a ningún hombre al que se le haya maltratado y matado por ser heterosexual. Estamos en un momento muy crítico”.

Poco después de estas palabras, Errejón ha publicado el vídeo en el que el presentador las pronuncia en el programa de Telecinco, que se ha hecho viral en las redes sociales. Junto a las imágenes el diputado ha mandado un claro mensaje: “Y aun habrá quien siga creyendo que esto son reivindicaciones ‘identitarias’, menos importantes que las ’materiales”.

“Es la lucha por la libertad de todos. Gracias”, ha concluido Errejón dirigiéndose al periodista en un tuit que en pocas horas ya supera los 2.500 me gusta.