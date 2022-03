Errejón responde a un vídeo de 'El Xokas' en un tuit que sobrepasa los 4.800 'me gusta'

“Un niño no puede aspirar a ser funcionario. Pero claro él lo que ve es que no vale la pena ser autónomo. No vale la pena emprender. Eso es lo que te enseñan en España. Aquí que manden cuatro o cinco y todos los demás trabajamos para ellos. No cumplas tus sueños. No cumplas tus metas. Tú no sueñes, vive para trabajar para los demás”, señala el creador de contenido.