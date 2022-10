Íñigo Errejón responde a Arturo Pérez-Reverte: no lo nombra pero ni falta que hace

Íñigo Errejón se ha pronunciado de forma breve en Twitter sobre uno de los temas del día: l as palabras de Arturo Pérez-Reverte sobre los jóvenes en El Hormiguero , el programa que presenta Pablo Motos en las noches de Antena 3.

El diputado de Más País ha salido en defensa de la juventud después de que el escritor dijese en antena “los jóvenes no están preparados para el iceberg del Titanic”.

Dijo Reverte que “estamos criando generaciones de jóvenes en este momento que no están preparado para cuando venga el iceberg del Titanic”. Señaló el autor de Revolución que se están criando a jóvenes “híper protegidos pensando que el mundo se soluciona haciendo así o enchufando un teléfono”.

También aseveró que a los jóvenes se les han quitado “los mecanismos defensivos”. Al hablar de la violencia —antes había hablado de las guerras en las que había estado— afirmó que no tiene porque se mala, sobre todo si tienes que defenderte.

Además, señaló que los jóvenes se están criando “instalados en un mundo irreal”. Para explicarlo puso el ejemplo de que ahora las linternas no funcionan con pilas sino con enchufes por lo que, en caso de catástrofe en la que no haya electricidad, no son útiles porque habría que enchufarlas a la corriente.