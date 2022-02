Errejón resume en una frase la diferencia del asalto de ganaderos en Lorca con otras protestas

El portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha hecho una repaso de la actualidad política en el programa ‘Hora 25’ de la Cadena SER. En su entrevista ha analizado el apoyo que su formación brindará a la reforma laboral que este jueves se vota en la Cortes, pero también se ha pronunciado sobre el asalto protagonizado por un grupo de ganaderos al Ayuntamiento de Lorca.

Errejón se ha referido así a la protesta de una treintena de personas que impidieron la celebración de un pleno municipal en el que se iba a decidir sobre la limitación a la creación de macrogranjas en la localidad murciana. El político ha sido claro al señalar a la SER que le sorprende “la diferencia de trato que vemos en según qué protestas”.

En este sentido, Íñigo Errejón, no ha ocultado que cree que existen dos suertes de varas de medir. “Cuando hay gente que evita que desahucien a un vecino vemos golpes y muchas multas y en este caso, entrando a un pleno y desbordando a la policía, no he visto grandes actuaciones”, ha valorado el diputado, tras subrayar que “todo el mundo tiene derecho a protestar”.

Una frase, una foto

Además, ha recordado que el único detenido hasta el momento sobre el asalto al consistorio municipal de Lorca se ha entregado él mismo. De esta forma, Errejón ha resumido con una frase muy ‘gráfica’ las diferencias que existen con algunas protestas y otras.