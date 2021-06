Errejón se para en el Congreso antes de leer un polémico tuit: "Espero no delinquir con esto"

El diputado de Más País Íñigo Errejón ha protagonizado este martes un momento curioso en el Congreso cuando, antes de leer un tuit sobre Carrero Blanco, se ha frenado y ha anticipado: “Espero no delinquir por esto”.

Todo ha ocurrido durante el Pleno que ha debatido este martes si abre ya la reforma del Código Penal y en concreto si acelera la despenalización de los llamados delitos de opinión y evite la cárcel en casos como las injurias a la Corona, los ataques a los símbolos del Estado y el enaltecimiento del terrorismo.

Se trata de una proposición de ley que Unidas Podemos registró en febrero tras la polémica suscitada por la condena al rapero ‘Pablo Hasél’ y con la que pretende derogar los artículos del Código Penal que a su juicio atentan contra la libertad de expresión,

En su intervención, Errejón ha enumerado algunas situaciones que han ocurrido en los últimos años. Por ejemplo: un grupo feminista fue condenado en 2013 por ofender los sentimientos religiosos por haber sacado en procesión la figura de una vagina.

“Año 2015. Un ciudadano catalán es condenado por poner en Facebook un cartel con la pitada al himno y al rey de España en la final de la Copa del rey. La pitada, por supuesto, sucede, pero este ciudadano es condenado por injurias a la corona y ultrajes a España”, ha expuesto Errejón.

También ha hablado de lo ocurrido a la tuitera Cassandra Vera, que “es condenada por 20 tuits en los que hace bromas sobre Carrero Blanco y su muerte”. “Tuits como, espero no delinquir por esto, ’Spiderman vs. Carrero Blanco”, ha precisado.

“Señorías, todos sabemos aquí que si estos tuits constituyen delito, la mitad de Twitter tiene que estar en la cárcel. Y espero que estén de acuerdo conmigo en que esto no tiene ni pies ni cabeza. Las ideas no son fuertes cuando están acorazadas por la prohibición. Son fuertes cuando están acorazadas por los argumentos. A ustedes les repugnarán unas ideas, a mí me repugnan otras. En eso no nos vamos a poner de acuerdo. Pongámonos de acuerdo simplemente en que las ideas de combaten con ideas”, ha finalizado Errejón.