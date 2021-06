Errejón se pone muy serio y le suelta a Casado lo que mucha gente hubiese querido decirle

“Pero en el 37 se dio cuenta de su error y denunció su deslealtad cuando era ya demasiado tarde”, ha asegurado antes de rematar: “Señorías, hablando de memoria histórica, la Guerra Civil fue el enfrentamiento entre quienes la democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia”.

“Y nuestra Constitución es la ley por la cual no puede haber democracia sin ley ni ley sin democracia. Exactamente lo mismo que aprendieron los países europeos frente al fascismo y el comunismo cuando fundaron la UE. Los españoles ya dialogamos, ya nos reencontramos, ya hicimos posible la convivencia y la concordia. No hay que volver hacerlo, solo hay que conservarlo. No se le pide demasiado”, ha añadido.