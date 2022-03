‘Erresuma / Kingdom / Reinos’ y ‘Restos del fulgor nocturno’ o contemporizar a los clásicos

También hay ironía, mucho humor negro. Tan negro, que habrá quien piense que en esta obra no hay ni un resquicio para la risa o para la alegría. Y es cierto que Bieito no lo pone fácil para encontrarlo, para sintonizarlo desde la butaca.

Además, tiene el mejor Falstaff que recuerdo. Un José María Pou que con esta obra vuelve a los escenarios madrileños por la puerta grande. Barrigudo. Tripón. Mendigando un achuchón. Descubriendo el amor por un personaje que le acompaña desde bien pequeño. Amor que no lo ha cegado, sino que le ha permitido verlo y, lo que le interesa al espectador, mostrarlo tal cual es. Esas deleznables personas a las que, por desgracia, y gracias a sus gracias, los seres humanos reales acaban vinculándose.

Una obra que es un medley shakesperiano en el que se recogen los discursos de los reyes ingleses que construyó el bardo. Discursos que los presentan como seres furiosos e idos, disparándose a sí mismos. En los que busca cuál es el secreto del éxito de un Reino Unido que ganó two World Wars and one World Cup, como susurra un personaje. Algo que hizo bajo la atenta mirada de la actual reina de Inglaterra, Isabel II, tan atenta como con la que Isabel I miraba las obras de Shakespeare, o al menos eso cuentan las crónicas.