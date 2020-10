¿Error casual o causal?

Pero en una cosa falló la campaña de confusión lanzada desde el búnker de Pablo Casado inspirada en el ‘catecismo’ del ideólogo nazi: la mentira pudo ser desmentida. Y es que se jactaba Goebbels de que “más vale una mentira que no pueda ser desmentida que una verdad inverosímil”. La lectura de una sentencia tan prolija requiere tiempo y algunos medios de comunicación ya se dieron cuenta a primera hora de la tarde de que la interpretación sesgada por parte del PP (y adláteres) distaba mucho de la verdad. La sentencia es inequívoca: el Supremo reconoce la existencia de la caja B y sólo puntualiza que no es objeto de esta causa y que se juzga en otro procedimiento.

Pues hasta diez horas después, desde casi las 11 horas, hora de difusión del primer comunicado, hasta poco antes de las 21 horas, los servicios de información del Supremo no remiten un mensaje de Whatsapp de corrección de la información inicial. En ese segundo texto, atribuido a fuentes del alto tribunal y escrito a uña de caballo a tenor de las erratas que presenta, se admite el “error”, se vincula la valoración de “excesivas” a un voto particular y no al fallo, y se piden disculpas. ¿Tanto tiempo necesitó el alto tribunal para darse cuenta del gazapo siendo la primera noticia en todos los informativos de radio y televisión, cabecera en todos los medios digitales y tendencia en las redes sociales a lo largo de la jornada?

El castillo de arena construido por la derecha con mentiras se derrumba con estrépito. Sin embargo, el PP y sus compañeros en esta maniobra ignominiosa mantienen sus posiciones. Por supuesto, las portadas de medios conservadores desechan la rectificación del alto tribunal y prosiguen con la farsa. Y siguiendo a Goebbels, “si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”. De ahí, por ejemplo, el comunicado de Mariano Rajoy hablando de “reparación moral” frente a la tozudez de los hechos y la contundencia de la sentencia. Erre que erre, que la realidad no te estropee una pérfida patraña.

En el menos grave de los escenarios, la derecha se sirve de un error casual para tejer una cortina de humo sobre la verdad y manipular un fallo que describe al PP como corrupto sin matices. Y para los malpensados siempre quedará la sospecha de si se trató de un desliz causal para favorecer esta huida hacia delante de una derecha que se resiste aceptar que ya no están el poder y seguir crispando la vida política en España. Sea casual o causal, las vergüenzas del PP han quedado al descubierto. El efecto, escribió Ovidio, es para todos visible.