Cosas que sí y cosas que no debes creerte sobre el pan

El consumo ha descendido, pero lo que sigue igual son los mitos que rodean a este alimento. Tampoco ayuda que en prime time se lancen mensajes erróneos y se recomiende, como hizo el chef Jordi Cruz recientemente en MasterChef Celebrity , incluir una ración en cada una de las comidas. “No es necesario, vamos sobrados de carbohidratos (que no gastamos) y justitos de proteínas”, le respondió la nutricionista Laura Saavedra a través de Twitter.

Ideas equivocadas hay muchas y luego están las informaciones contradictorias. Cada cierto tiempo se publican estudios en contra de su consumo y también a favor, lo que no pone nada fácil la visita a la panadería. A veces parece que si comes otro pan que no sea integral se está atentando contra la salud.