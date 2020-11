Una parte importante del PSOE ha estallado contra la suma de Bildu a los Prepuestos Generales, escaños que no eran necesarios en la tramitación de los mismos. Un absurdo, acertó como de costumbre Alfonso Guerra el lunes pasado en TVE. Bildu tiene el derecho democrático de estar en el Congreso, por mucho que quiera romper España. Esa es la grandeza de la democracia, todos caben. Cuando Vox dice lo contrario, que defiende la Constitución y rechaza la permanencia de Bildu en el Congreso, realiza un ejercicio de hipocresía. A mi entender, cuatro son los pilares de la Constitución: la libertad e igualdad entre españoles, el modelo de la jefatura del Estado, la celebración de elecciones y la vertebración a partir de las comunidades autónomas (CCAA). Al negar Vox las CCAA, ataca a la Constitución. Mejor que se callen al respecto.

Volviendo a lo anterior, ETA y la extinta HB –se demostró en su día que eran lo mismo cuando por decisión judicial se encarceló a los dirigentes de HB– asesinaron a los compañeros socialistas Enrique Casas, mi tío Fernando Múgica, Fernando Buesa, Ernest Lluch, Froilán Elespe, Juan Priede, Joseba Pagaza e Isaías Carrasco. El problema y el pozo de Bildu, heredero de HB, es el de siempre, que se niega a condenar los atentados, y que por tanto los reivindica. Mi secretario general ha demostrado falta de sensibilidad hacia las víctimas de ETA, hacia todas y hacia las de mi partido. Es el enésimo barrizal al que le ha empujado el Sr. Iglesias. Mi secretario general, al aceptar los votos de Bildu, lanza un mensaje a la sociedad que puede ser interpretado: en el Gobierno manda UP. Va siendo hora de que Sánchez pegue un puñetazo en la mesa y reduzca las aspiraciones antidemocráticas de UP. De lo contrario el parecer de quien gobierna de verdad se extenderá como pólvora y no solo nos hará perder las elecciones, sino que también nos convertirá en el medio plazo en una organización residual. No me cansaré de repetirlo, extraviamos nuestro ADN, nos unimos a los socialistas de la UE que se han desvigorizado.