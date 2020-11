¿Ayudan las mantas pesadas a combatir el insomnio?

Conciliar el sueño ya era un problema en 2019. Según datos de la Sociedad Española de Neurología , un 20% de la población española sufrió insomnio durante el año pasado. La pandemia no ha ayudado a mejorar la situación, todo lo contrario. Los casos se han disparado notablemente a lo largo de 2020.

El insomnio es uno de los trastornos del sueño más frecuentes y puede ser muy fastidioso y limitante. Aquellos que lo sufren saben lo desesperante que resulta no poder dormir o no hacerlo las horas suficientes, por lo que acaban buscando toda clase de remedios.

Qué son las mantas pesadas

“Su funcionamiento respondería al principio de firmeza cariñosa. Si coges a un niño o a una persona sensible psicológicamente y la abrazas con firmeza pero con suavidad, le transmites serenidad y tranquilidad. El abrazo es terapéutico: cuando estás mal y te abrazan sientes cobijo y alivio. Pues esto sería algo parecido”, explica la doctora Milagros Merino, médico de la Unidad Pediátrica de Trastornos del Sueño del Hospital Universitario La Paz y miembro de la Sociedad Española del Sueño.

¿Funcionan?

Hace unos meses, una investigación del Departamento de Neurociencia Clínica del Instituto Karolskain de Estocolmo, dirigida por el doctor Mats Alder, concluyó que podía ser un tratamiento no farmacológico seguro y eficaz en pacientes con patología psiquiátrica como trastornos depresivos mayores, bipolares, déficit de atención con hiperactividad y ansiedad generalizada. “Aunque sólo es un estudio y se necesitarán más, sí que arroja algunas evidencias”, asegura la doctora Merino.

¿Se recomienda su uso?

“Todos los estudios se han realizado en pacientes con patología psiquiátricas o neuropsiquiatricas, pero no hay evidencias en pacientes no diagnosticados con alguna enfermedad de este tipo”, puntualiza la doctora Merino. “Ahora, quien quiera probarlas, las podría probar porque no existe ninguna contraindicación”.