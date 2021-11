"Es de poco rigor intelectual": Carmena recuerda la polémica frase que le dijo a Aguirre

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena recordó y volvió a hablar este miércoles en El Objetivo de la polémica frase que le dedicó a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

Durante el debate celebrado en Telemadrid para las elecciones municipales del 2015, la exdirigente ’popular″ le preguntó que por qué decía que los etarras habían sufrido mucho. “Por qué lo dice?”, insistió Aguirre.

“Es curioso, de poco rigor intelectual. Tú sé que eres una mujer mayor, como yo, inteligente y con una buena carrera profesional. Me da pena que te veas obligada a decir cosas que no son serias, son verdaderas simplezas”, le contestó Carmena

La exalcaldesa de Madrid, tras volver a presenciar esa escena, valoró sus palabras, que trajeron una gran repercusión y polémica durante los días siguientes.

Carmena explicó que era su primera experiencia y que “insistía mucho en que no quería hacer confrontación, quería hacer aclaración”.

“Siempre he dicho que no entiendo las campañas electorales a base de mítines que parecen sermones, sino que deberían ser entrevistas de trabajo, preguntarme si estoy preparado, sobre lo que he hecho antes, etc”; añadió.

Además, recordó que no encontró la campaña “especialmente dura”. “La encontré a veces que no valía para explicar bien lo que queríamos explicar”, remató Carmena.