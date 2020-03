"Es de ser rídiculo e ignorante": Pelayo Díaz responde a las críticas por esta foto en plena crisis del coronavirus

El influencer y estilista Pelayo Díaz ha respondido a las críticas por la última fotografía que ha publicado en Instagram en las últimas horas.

El expresentador de Telecinco ha subido una imagen junto a su pareja en la que ambos aparecen con una mascarilla en plena crisis por el coronavirus, que ya se ha cobrado la vida de más de 600 personas en España.

Díaz ha ido respondiendo a algunas de las numerosas críticas que ha recibido por la foto. De hecho, por una foto similar, la actriz Sara Sálamo y el futbolista Isco fueron reprendidos en redes. Finalmente acabaron eliminando la publicación.

“No las estamos usando en casa. La hemos comprado hace más de una semana para un viaje de más 11 horas en avión por lo que el filtro ya no funciona. Aun así no hemos comprado nuevas, seguimos usando estas”, ha respondido a una usuaria que le afeó que no las donasen.

Pero Pelayo también ha notado el apoyo de su millón de seguidores en Instagram, que le han preguntado por qué da tantas explicaciones. “Pues no lo sé, uno piensa que no le van a dar tantas vueltas a una simple foto pero la verdad es que publiques lo que publiques siempre va a ser criticado. Intento explicarlo pero creo que ni sirven de nada”, ha respondido Díaz.

En otro de los comentarios críticos, un seguidor le afea su actitud, le insta a pedir disculpas y le insiste en que “no se esconda en que la gente se aburre o que hay homofobia”. Un mensaje al que influencer ha respondido que “las mascarillas están más que usadas” y que “hay mucha homofobia”.