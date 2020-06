"Es de terror": Beatriz Rico comparte lo que le ha pasado al dar las últimas noticias sobre el covid-19

A pesar de que estas críticas no tendrían en cuenta el nuevo criterio anunciado por Sanidad de tener en cuenta la fecha defunción e ir asignando a la serie histórica de muertes conforme al día de fallecimiento. Esto no ha evitado que las críticas afecten a Rico que se ha mostrado pocas horas después decepcionada y asustada con la reacción de la gente ante las “buenas noticias” de la pandemia.

“Me voy a la cama triste, incrédula y hundida. He compartido feliz la noticia de que hoy, por fin, han anunciado 0 fallecidos. Me están insultando, me “ordenan” que quite el tuit o lo corrija. Hay gente molesta porque las cifras de fallecidos mejoren! Es de terror. ¿Sois personas?”, ha escrito en un tuit que acumula más de 16.000 me gusta.