"Dejarse de broncas y ponerse a vacunar a la gente": Díaz carga contra el PP por sus quejas sobre el reparto

Europa Press News via Getty Images Susana Diaz, el pasado 3 de junio, en el Parlamento andaluz.

“Por supuesto, no tengo ninguna duda”, ha dicho al ser preguntada durante una entrevista sobre si cree que las vacunas deberían ponerse también los fines de semana y días festivos. “Me parece algo absurdo no hacerlo cuando estamos hablando de una pandemia como ésta y a las puertas de la tercera ola”, ha agregado.

La secretaria general del PSOE-A , Susana Díaz , ha criticado este lunes el ritmo de las vacunaciones contra la Covid-19 en Andalucía y la falta de transparencia sobre la campaña, y ha defendido que se vacune también los fines de semana y días festivos. Pero, sobre todo, la expresidenta andaluza ha cargado contra el PP y sus líderes regionales que han denunciado el reparto de viales por parte del Ministerio de Sanidad. “Esta pelea me ha parecido muy ruin y muy miserable. Es de una crueldad brutal (...). “Dejarse de broncas y ponerse a vacunar a la gente”, ha dicho en La Hora de la 1 .

Susana Díaz ( @susanadiaz )sobre las vacunas : “Cuando he visto las declaraciones de Feijoo, Bonilla o Ayuso...me ha parecido miserable. Dejarse de broncas y ponerse a vacunar a la gente” https://t.co/GesHjMSqQA #LaHoraSusanaDíaz pic.twitter.com/CZ0P9GjBkN

Así, ha defendido que se pongan todos los medios necesarios y todos los efectivos al alcance para poder hacerlo. “Cuando escuchaba esta mañana la posibilidad de que no pudiésemos almacenar un porcentaje de vacunas que llegaran porque no se estaban poniendo al ritmo que se preveía, me pareció una barbaridad”, ha remachado.

Según la dirigente socialista, todas las comunidades autónomas tienen que “hacer un esfuerzo para alcanzar un ritmo de vacunación razonable, como en Canarias, donde están en un 28%, lo que es una buena noticia, una buena gestión, y eso es lo que todo el mundo tiene que hacer ahora y dejar de pelearse”, ha recalcado.

Y ha reiterado que le parecen “muy miserables” las declaraciones de presidentes autonómicos, como los de Galicia (Alberto Núñez Feijóo), Andalucía (Juanma Moreno) o la Comunidad de Madrid (Isabel Díaz Ayuso), sobre si el reparto de las vacunas es o no equitativo. “Insinuar, como Feijóo, que las vacunas podían ir en función del peso parlamentario, o escuchar a Moreno Bonilla enfrentando territorios al insinuar que unos iban a recibir más vacunas que otros, me ha parecido muy ruin y miserable”, ha remarcado.

Sobre si cree que se deben imponer nuevas restricciones en Andalucía para frenar la pandemia, ha dicho que hay “un problema de fondo” y es que no se conocen “realmente” los datos.

“Siempre estamos arrastrando que si festivos, que si fines de semana, y los datos los conocemos a cuentagotas, tampoco conocemos algo tan básico como el porcentaje de vacunaciones que se está llevando a cabo en Andalucía”, ha denunciado.

Y ha señalado que “cuando no se tienen los datos reales y el gobierno no comparte con la oposición cuál es la situación, es muy difícil colaborar, que es lo que pretendemos”, ha asegurado.