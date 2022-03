Es imposible responder más rotundo que Baldoví a la frase más polémica de Abascal

Sobre estas declaraciones ha hablado el diputado de Compromís en El Objetivo y no ha podido ser más claro: “Hoy no era un día para hacer política rastrera. Para hacer política de bajo vuelo”.

Ha añadido Baldoví que ha visto a Abascal “volviendo a decir las barbaridades que suelta cada semana diferenciando la vida humana” y se ha preguntado: “Yo no sé qué clases de católicos, qué clase de cristianos son”.

“Una vida da igual el color que tenga no se puede salir allí y decir que unos refugiados sí y otros refugiados no. Hoy he hecho referencia a los niños de Madrid que vinieron a Valencia en plena guerra y a a los niños que salieron de Valencia para ir a Ucrania”, ha comentado Baldoví.