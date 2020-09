¿Es la incompetencia de derechas o de izquierdas?

Mirad que os lo tengo dicho: todo es o de izquierdas o de derechas. Todo lo que se pueda imaginar. Las canciones de amor son de izquierdas o de derechas. Los edificios, el trazado de las calles, la distribución de los productos en un supermercado, los calendarios, son de izquierdas o de derechas. No hay espacio para desarrollarlo aquí, pero tengo trabajadísima mi demostración de que existen documentales sobre animales de izquierdas y documentales sobre animales de derechas. Anda que no lo habré discutido mil veces con Toño: él defiende que no, que la distinción entre izquierdas -hay media docena de ellas- y derechas -hay, por lo menos, tres- sólo se refiere a diferencias sobre el modelo económico de una sociedad, según se prime más o menos la iniciativa individual o la intervención del Estado. Sólo eso. “¿Hay antibióticos de izquierdas o de derechas? ¿Alineaciones de equipos de fútbol de izquierdas o de derechas? ¿Es la vagancia, la cebolla en la tortilla de patatas, el color del tinte del pelo, de izquierdas o de derechas?”.

La discusión no es banal, porque urge aclarar si hay formas de izquierdas y de derechas de luchar contra la pandemia del coronavirus. Como me gusta informarme antes de escribir estas columnas, me revisé de cabo a rabo el currículo que se imparte en las diferentes asignaturas de la carrera de Medicina, cada tema, cada epígrafe: no encontré por ningún lado “Epidemiología neoliberal” ni “Virología socialdemócrata”. Es cierto que en alguna asignatura sobre patologías infecciosas se imparte un tema llamado “Vulnerabilidad del huésped”, pero, puesto al habla con profesores de la materia, me han confirmado que no se refiere a hoteles, medidas higiénicas para resorts turísticos o regulación de AirBnB. Así que parecería que Toño tiene razón. Toño y los cursis que defienden que la covid no distingue entre siglas políticas -desconfiad de cualquiera que use el sintagma “siglas políticas”-. Doy mi brazo a torcer: todo es de izquierdas o de derechas menos la gestión de la pandemia.