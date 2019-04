Las catedrales desde entonces son un emblema de las ciudades donde emergieron. En muchos lugares del mundo, aquellos enormes edificios de culto han sido durante siglos el corazón y el foco de la vida urbana. En torno a las catedrales se desarrollaba el comercio, ante sus puertas se impartía justicia, se hacían proclamas políticas y se llamaba a la revolución. Notre Dame fue uno de los escenarios de los acontecimientos políticos y sociales más trascendentales de París, de Francia y, por extensión, de Europa. Y eso desde su construcción hasta hoy; y eso a pesar del turismo masivo. Durante las guerras mundiales todos los parisinos vigilaron que su catedral estuviera a salvo, como hicieron los madrileños con el Museo del Prado durante el asedio a Madrid en la guerra civil. El arte y los monumentos, tengan la función o el origen que tengan, nos pertenecen a todos los ciudadanos del mundo. Son parte de nuestra identidad colectiva y de nuestra memoria.

Cómo no sobrecogerse ante la visión de una catedral en llamas. Hoy he recordado lo que sucedió en 2013 en Alepo, cuando ardió su hermosa mezquita mayor. Hoy no sólo París está estremecida. Porque una catedral no es sólo un lugar religioso, es una obra de arte, un símbolo, un lugar de memoria, un centro de vida que tiene valor para todos.

Síguenos también en el Facebook de El HuffPost Blogs