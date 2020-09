¿Es Pablo Casado un antisistema?

A nadie le ha sorprendido el portazo de Pablo Casado al acuerdo en su reunión con el presidente, Pedro Sánchez. No esperábamos grandeza ni visión de Estado en el primer partido de la oposición en uno de los momentos más difíciles (por no decir el que más) que vive España desde que recuperamos la democracia. El líder del PP se ha situado en una posición de intransigencia, soberbia y maximalismo que imposibilita cualquier escenario de consenso en torno a los presupuestos para afrontar la crisis derivada del covid-19 o la renovación de órganos fundamentales en la arquitectura institucional de este país. Está cerrado en banda por razones tácticas y sin importarle las consecuencias que puede tener su cerrojazo irracional sobre mucha gente que lo está pasando mal. La derecha, de nuevo, se afana en destruir y en el desgaste. No tiene más objetivo que ése. Quizá quieran hacer un revival de lo que practicaron con mucho ahínco en la crisis de 2008 y que desveló aquel mensaje malsano del luego ministro Cristóbal Montoro: “Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”. No están este país ni sus ciudadanos para maniobras de esta guisa.

Con los antecedentes y los discursos de los días previos, la negativa del Doctor No Casado estaba cantada. Lo que llama la atención es la fatuidad y la inconsistencia de sus argumentos porque en el fondo se trasluce que continúa sin aceptar la legitimidad del Gobierno de coalición que rige los destinos de este país. A grandes rasgos, la posición cerril del PP supone un pisoteo procaz de la Constitución, un secuestro de las instituciones que articulan nuestro Estado de derecho y un desprecio a la libre expresión de la ciudadanía en las urnas, es decir, un desprecio a la democracia.