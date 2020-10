¿Es posible que la maldición de Tecumseh adopte la forma de COVID-19?

Afortunadamente la maldición no es infalible y dos presidentes han conseguido esquivarla. El primero en hacerlo fue Ronald Reagan, si bien es cierto, que sufrió un atentado en 1981 que a punto estuvo de costarle la vida. También sobrevivió el siguiente presidente –George W. Bush−, pese a que en 2005 un georgiano lanzó una granada contra él mientras daba un discurso en Tiflis.

Nos encontramos en el año 2020, en unos días se celebran las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el mito de Tecumseh no tiene, que sepamos, fecha de caducidad. El próximo inquilino de la Casa Blanca deberá estar muy atento a todo tipo de eventualidades durante los próximos cuatro años, incluidas las biológicas...

Cuando toda esta pandemia termine, que terminará, y pasen muchos años, seguramente algunos de nosotros la recordaremos entornando los ojos y recitando parte del monólogo de Blade Runner: “Yo he visto cosas que vosotros no creeríais: atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannahäuser…”.