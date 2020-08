"Es puro fascismo": Ismael Serrano, muy enfadado con lo que le ha pasado a Irene Montero y Pablo Iglesias

Según recoge La Nueva España , el vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad se alojaron estos días en la casa del diputado y secretario general del PCE, Enrique Santiago. Pero su estancia no fue sencilla.

Esto es intolerable. No. No es un escrache. Es puro fascismo. https://t.co/wPqaesHZyt

En Twitter, numerosos usuarios se han lanzado a apoyar a la pareja y a condenar el acoso que han sufrido. Uno de los más duros ha sido el catautor Ismael Serrano.

“Esto es intolerable. No. No es un escrache. Es puro fascismo”, ha escrito, cuyo mensaje ya supera los 4.000 retuits y los 12.000 me gusta.