"¿Es responsable promover el ojo por ojo?": la respuesta de Roldán sobre De Quintos que deja a María Llapart con esta cara

No se si 22 años en una cómoda prisión española, con toda la seguridad jurídica de nuestra democracia, equivale a 532 días de infierno, de “corredor de la muerte”, esperando cada día el tiro en la nuca, sin información y sin compañeros de celda. https://t.co/QjxAjtLkyM

”¿Es responsable promover el ojo por ojo siendo diputado?”, ha preguntado la presentadora de Al Rojo Vivo -de laSexta-, María Llapart.

Roldán, quien ha negado tajante que las palabras de De Quinto sean un “ojo por ojo”, ha argumentado entonces que el diputado de Ciudadanos “sólo muestra la indignación que compartimos muchísimos españoles, cuando vemos que personas condenadas por terrorismo son recibidas con alfombras rojas”.

“Eso es lo que debe centrar el debate, no la muestra de indignación de Marcos de Quinto. ¿Por qué el Gobierno no hace absolutamente nada?”, ha remarcado Roldán, quien ha puesto el foco en que “lo vergonzoso que el Gobierno de Sánchez no haga nada, permitiendo que se humille a las víctimas del terrorismo y a la democracia”.

“La indignación de De Quintos la sentimos muchos”, ha sentenciado.