¿Es un buen momento para invertir y para comprar una vivienda?

Pakin Songmor via Getty Images Woman counting money Euro banknotes, Business or stock market concept image.

Todo sería normal en esta publicidad, si no fuera por un pequeño detalle. Esta casa salió a la venta en su día por 311.000 euros y ahora aparece por 299.000 euros, un 4% menos. Esta caída de precios se empieza a convertir en una constante en muchos anuncios de venta de pisos.

La pandemia del coronavirus ha contagiado a la economía, que se encamina hacia una de las peores crisis de la historia. Al igual que ocurrió tras la caída de Lehman Brothers en 2008, el parón de la actividad económica, la inestabilidad y la incertidumbre sobre el futuro han provocado grandes desplomes en los mercados financieros y también empieza a notarse en el inmobiliario.

Gracias a estos desplomes de las Bolsas, las acciones de muchas empresas cotizan a precios muy baratos. Algo similar puede ocurrir con los pisos. Ante esa ventana de oportunidad, surge una duda: ¿es un buen momento para invertir? ¿Y para comprar una casa?

Los expertos recomiendan ante todo cautela y mesura a aquellos ciudadanos que quieran invertir su dinero en estos momentos por primera vez porque existe mucha volatilidad en los mercados. Es decir, las Bolsas pueden subir mucho un día y caer mucho al siguiente, sin ninguna razón aparente.

“Este será un año especialmente complicado, ya que hay una absoluta falta de previsibilidad acerca de lo que podría pasar en los siguientes meses. Los distintos organismos están haciendo previsiones, y son muy dispares, variando esencialmente en función de la duración de la crisis del covid-19 y de la capacidad de recuperación posterior”, señala Victoria Torres, responsable de análisis y selección de fondos de Singular Bank -antiguo SelfBank-.

Lo importante a la hora de invertir es no dejarse llevar por un impulso, no dejarse influir por la última noticia, y, en cambio, diseñar una estrategia a largo plazo. No pensar en cuánto dinero se pretende conseguir mañana, sino dentro de un año.

“En momentos como los que estamos viviendo, puede ser muy difícil

mirar más allá de los próximos días. Creo que ser capaces de ampliar nuestro horizonte temporal a meses o años contribuirá a aprovechar las mejores oportunidades de inversión a largo plazo”, señala Jody Jonsson, gestora de Capital Group.