¿Es un buen momento para subir el salario mínimo?

La ministra se apoya en el argumento de que la mayoría de los países de la Unión Europea han aprobado subir sus respectivos salarios mínimos. “No sería comprensible que nos alejáramos de Europa cuando se han subido salarios de empleados públicos y pensionistas un 0,9%. No podemos dejar descolgados a los trabajadores, que son los que más lo necesitan”, ha afirmado Díaz.

Una de las negociaciones más difíciles de la legislatura. La sede del Ministerio de Trabajo ha acogido este martes una reunión crucial con los agentes sociales. Una primera cita que afecta a millones de trabajadores, en la que se debatirá si el salario mínimo interprofesional (SMI) debe subir o no en 2021. ¿Es un buen momento para subirlo?

En realidad, todo dependerá de la cuantía de la subida que pretende llevar a cabo el Gobierno, que es quien tiene la última palabra para decidir. No es lo mismo un gesto simbólico, que lo planteado por UGT. Si el incremento se limita al 0,9% —similar al de funcionarios y pensionistas—, el salario mínimo solo se subiría 8,55 euros hasta situarse ligeramente por debajo de los 960 euros.

Muchos expertos se posicionan directamente en contra de una subida del salario mínimo al considerar que incrementar los costes laborales conllevará un aumento del desempleo. “Con 40% de paro juvenil y 40% de fuerza laboral con baja cualificación subir el salario mínimo aumenta el paro, los jóvenes emigrarán, habrá más desigualdad y más pobreza”, asegura José Carlos Díez, profesor de economía en la Universidad de Alcalá de Henares (UAH).

El tejido productivo español, formado por muchas pymes, vuelve a ser un condicionante. “El principal objetivo en la salida de la crisis debe ser la recuperación del empleo. No olvidemos que el mayor porcentaje de empleo es privado, generado por las empresas. En España, más del 96% son microempresas, de menos de 10 trabajadores”, señala Ana López, que también es profesora de economía aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

“Lo que hace falta no es subir el salario mínimo sino subir la probabilidad de

encontrar un empleo mejor, de que un familiar encuentre empleo o no lo pierda, o reducir la probabilidad de que uno pierda el empleo o que lo pierda el trabajador temporal. La subida del salario mínimo no ayuda a eso”, coincide Matilde Mas, catedrática de análisis económico de la Universitat de València.

Estos economistas señalan que los principales damnificados de un incremento serían precisamente los colectivos más afectados por la crisis económica, ya que serían los primeros expulsados del mercado laboral, como ocurrió tras el parón de la actividad durante el confinamiento.

“La subida hoy del salario mínimo se produciría en un contexto de subida de la tasa paro, contenida por ahora por los ERTE, y elevada incertidumbre. Los colectivos más castigados con los trabajadores con bajos niveles de cualificación, temporales, autónomos, jóvenes y mujeres. Estos serían los más directamente afectados por la subida del salario mínimo”, apunta Mas.

“Estas políticas hay que adoptarlas con prudencia. Hay otras políticas cuyos efectos negativos en el empleo de los colectivos más jóvenes y de menor educación son menores. Se podría explorar complementos salariales, que asegura unos ingresos laborales mínimos mientras tiene menores efectos negativos sobre la empleabilidad de estos trabajadores”, explica Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de economía aplicada en la Universidad Pablo de Olavide y exsecretario general de Economía en la Junta de Andalucía.

Aumentar el SMI para impulsar el consumo