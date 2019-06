″¿Es un farol...?": la tensa respuesta de Rivera a Susanna Griso cuando le ha preguntado por Vox y Andalucía

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha protagonizado un tenso momento en el programa Espejo Público —en Antena 3— cuando la presentadora, Susanna Griso, le ha preguntado sobre la situación del gobierno en Andalucía, después de que Vox haya presentado una enmienda a la totalidad a los presupuestos de PP y Ciudadanos.

″¿Es un farol lo de los presupuestos en Andalucía por parte de Vox?”, ha cuestionado Griso. En ese momento, el rostro de Rivera se ha tornado tenso, y ha exclamado “¡es que yo no estoy para hablar de los demás, estoy para hablar de España!”.

En ese momento, visiblemente contrariado, Rivera ha argumentado que él ha tenido que apoyar a gente que no le gustaba por una cuestión de responsabilidad: “En política he tenido que apoyar a gente que no me gustaba un pelo, apoyé a Rajoy. En política uno no está para hacer lo que le apetece, está para hacer lo que necesita su país”, ha defendido.