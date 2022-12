Soccrates Images via Getty Images

Fin a un camino de la selección española en Qatar que empezó muy bien, con goleada histórica , y ha acabado del modo más doloroso. Por tercer Mundial, España no llega ni a cuartos.

Tras empatar a cero en el tiempo reglamentario y no haber gol tampoco en la prórroga, todo se jugó desde los 11 metros. Empezó Marruecos con gol y desde ahí, todo salió mal.

Tras la enorme decepción, el seleccionador no ha querido despejar la incógnita sobre su futuro. “Este no es el momento”, ha dicho primero a TVE. Poco después, ya en la rueda de prensa oficial ha añadido que “si fuera por mí, estaría toda la vida en la selección, pero no hay que pensar en mí”.