"Es una metedura de pata gordísima": la visión de Ana Rosa Quintana tras la última polémica política

Este viernes, Quintana ha tenido en su programa a Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, que también ha valorado lo ocurrido.

“Es una metedura de pata gordísima. Es una chica muy joven. Esto es la locura de mucha gente por Instagram, que no saben cuándo parar. Y sobre todo es muy cateto. De verdad, es muy cateto. A su pareja le pone en una situación imposible”, ha dicho primero la presentadora.

Susana Díaz ha ido más allá: “Eso es mucho más grave que eso, es la frivolidad llevada a las instituciones. Una dirección general que gestiona más de 400 millones de euros, yo no entro en que le gusten las redes sociales o le dejen de gustar, pero ese señor que está sentado en ese despacho tiene que gestionar más de 400 millones de euros y si no es capaz de separar la frivolidad del rigor a mi me preocupa muchísimo”.