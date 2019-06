Es verdad: Mario Casas se ha tatuado este neón en el pecho

Parece mentira que un tatuaje que consiste en una simple frase pueda ser... llamativo, pero el diseño que ha escogido Mario Casas demuestra que sí que puede ocurrir. El actor de Instinto (Movistar+) lleva escrito en el pecho “Sex is art” en letras en neón...

No busques el resultado en la cuenta de Instagram del protagonista de Tres metros sobre el cielo, porque el actor no lo ha compartido de momento (no nos podemos imaginar por qué). Ha sido su tatuadora quien lo ha hecho: