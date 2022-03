Escalada inhumana

La escalada bélica siempre da sus frutos. Hay muchos hijos de Putin capaces de generar y mantener una guerra en la actividad. La solidaridad en cambio no es para todos. La indignación hipócrita de occidente es tan selectiva como lo es el disparo de cualquier franco tirador. La guerra en Ucrania no es nueva más que para la prensa manipuladora de ambos lados. La contra información también vale para otros conflictos como los de Somalia o Palestina que se nos presentan como algo distinto. Es absolutamente mentira que la invasión rusa no tenga precedentes en el mundo, como se nos repite en los medios de comunicación en boca de nuestros políticos.