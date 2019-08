El programa de Cuatro First Dates, que Carlos Sobera presenta en Cuatro, se convirtió este miércoles por la noche en el principal trending topic de España por los comentarios homóbos y machistas que uno de los participantes hizo durante su cena.

El joven, llamado Toni, aseguró que es celoso hasta el punto “de que si te pones un vestido no podría”. “Machista”, dijo la joven, Blanca. “Yo no he dicho que no pueda vestirse, digo que por ejemplo a mí me molesta si está conmigo”, replicó él, antes de subrayar que él friega y barre.

Lo peor para muchos en Twitter estaba por llegar, cuando Toni afirmó que no le gusta nada ver parejas gays pero que una lesbiana “le da igual”.

“Pero yo ahora veo a dos tíos besarse y digo: ‘¿pero qué hace, tío?’ Delante mía. Y si tengo gente a mi lado, sobrinos pequeños, y de repente me dicen: ‘Mira, papa’. Y yo no puedo decirles que se quieren porque le estoy dando a él a que conozca a un hombre”, dijo.

“Yo antes que tener un hijo gay.... bua. Yo no podría, la verdad”, añadió. Blanca ante la situación, replicó: “Pues yo le querría igual”.

La cita acabó fatal. El joven le pidió a Blanca que como le gustaba la igualdad cada uno pagase su parte. Y, finalmente, cada uno se fue por su lado.

La situación generó reacciones como estas en Twitter: