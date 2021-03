Australia, en 'shock' tras la publicación de vídeos de contenido sexual grabados en el Parlamento

Morrison, que ya se disculpó con Higgins, ha reiterado que este comportamiento es “absolutamente vergonzoso”. “Estaba completamente atónico, como lo he estado en más de una ocasión durante el transcurso de este último mes”, ha agregado, subrayando que “ha sido una vergüenza”, ha recogido ABC Australia.

El ‘premier’ australiano ha recibido críticas por su gestión de la crisis y por declinar reunirse con los manifestantes la semana pasada. Posteriormente, invitó a los líderes de las manifestaciones a reunirse con él en el Parlamento, pero rechazaron la oferta justificando que no se reunirían “a puerta cerrada”.

“Cultura de silencio generalizado”

Este martes, un grupo de empleadas del Partido Laborista y Verde señalaron que existe una “cultura de silencio generalizado” en el Parlamento, durante una sesión dentro de la sede del Legislativo.

“Una de las primeras cosas que me enseñaron es que si algo me pasa que no diga nada porque arruinará mi carrera”, dijo Georgia Tree, quien trabaja para una legisladora laborista, en declaraciones citadas por el portal Nine News.

Los escándalos sexuales motivaron al Gobierno australiano a ordenar a principios de mes la investigación de la cultura laboral del Parlamento, a cargo de la comisionada de discriminación sexual, Kate Jenkins.